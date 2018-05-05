Ещё
Российские борцы вышли в полуфинал чемпионата Европы — 2018
Далее:
Читайте также:
Ещё

Российские борцы вышли в полуфинал чемпионата Европы — 2018 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Российские борцы вольного стиля Абдулрашид Садулаев и Гаджимурад Рашидов квалифицировались в полуфинал чемпионата Европы по спортивной борьбе, сообщает "Советский спорт".
Садулаев, который является золотым призером Олимпийских игр-2016, выступает в весовой категории до 92 кг. В рамках турнира он одержал досрочную победу над австрийцем Домиником Клаусом Петером (10:0) и украинским спортсменом Кириллом Мешковым (11:0).
Другой представитель России Гаджимурад Рашидов, выступающий в весовой категории до 61 кг, поборол представителя Украины Владимира Бурукова (10:0) и белоруса Нюргуна Скрябина (10:1).
Чемпионат Европы по спортивной борьбе проходит в Каспийске и завершится 6 мая.
Ранее сообщалось, что россиянка завоевала серебро чемпионата Европы по спортивной борьбе.
Газета.Ru: последние новости
"Матч ТВ" покажет матч "Локомотив" - "Зенит" Классон признан лучшим игроком апреля в "Краснодаре" Арустамян раскрыл планы "Краснодара" на летнее трансферное окно
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева может сменить гражданство141
Названа возможная причина ухода Медведевой от Тутберидзе94
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания29
Боярский изменил «Зениту»4
УЕФА заранее объявил победителя Лиги чемпионов10
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение