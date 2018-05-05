Российские борцы вольного стиля Абдулрашид Садулаев и Гаджимурад Рашидов квалифицировались в полуфинал чемпионата Европы по спортивной борьбе, сообщает "Советский спорт".
Садулаев, который является золотым призером Олимпийских игр-2016, выступает в весовой категории до 92 кг. В рамках турнира он одержал досрочную победу над австрийцем Домиником Клаусом Петером (10:0) и украинским спортсменом Кириллом Мешковым (11:0).
Другой представитель России Гаджимурад Рашидов, выступающий в весовой категории до 61 кг, поборол представителя Украины Владимира Бурукова (10:0) и белоруса Нюргуна Скрябина (10:1).
Чемпионат Европы по спортивной борьбе проходит в Каспийске и завершится 6 мая.
Ранее сообщалось, что россиянка завоевала серебро чемпионата Европы по спортивной борьбе.