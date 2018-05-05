Садулаев и Рашидов вышли в полуфинал ЧЕ по вольной борьбе в Каспийске

В Каспийске продолжается чемпионат Европы по вольной борьбе. Олимпийский чемпион 2016 года по вольной борьбе россиянин Абдулрашид Садулаев вышел в полуфинал в весовой категории до 92 кг. Абдулрашид последовательно победил австрийца Доминика Петера и украинца Кирилла Мешкова. За выход в финал Садулаев поспорит с грузином Иракли Мцитури. Гаджимурад Рашидов в весе до 61 кг оказался сильнее украинца Владимира Бурукова, и белоруса Ньюргуна Скрябина. В полуфинале соперником Рашидова будет турок Речеп Топал.