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Вольники Рашидов, Садулаев и Найфонов вышли в финал ЧЕ по борьбе в Каспийске
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Вольники Рашидов, Садулаев и Найфонов вышли в финал ЧЕ по борьбе в Каспийске 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Трое российских борцов-вольников Гаджимурад Рашидов, Абдулрашид Садулаев и Артур Найфонов сразятся за золото чемпионата Европы по спортивной борьбе в Каспийске.
В весовой категории до 61 кг Рашидов в полуфинале взял верх над Реджепом Топалом из Турции со счётом 4:0. В весе до 86 кг Найфонов поборол ещё одного соперника из Турции, Фатиха Эрдина, — 4:2. В категории до 92 кг Садулаев не оставил шансов грузину Иракли Мцитури, победив со счётом 12:2.
В весовой категории до 125 кг Таха Акгуль из Турции в полуфинале поборол россиянина Мурадина Кушхова со счётом 3:0.
Финальные бои в этих весовых категориях пройдут в заключительный день чемпионата Европы — 6 мая.
Составы финальных пар До 61 кг  Гаджимурад Рашидов (Россия) — Бека Ломтадзе (Грузия)
До 74 кг  Сонер Демирташ (Турция) — Зелимхан Хаджиев (Франция)
До 86 кг  Артур Найфонов (Россия) — Александр Гостиев (Азербайджан)
До 92 кг  Абдулрашид Садулаев (Россия) — Шариф Шарифов (Азербайджан)
До 125 кг  Таха Акгуль (Турция) — Гено Петриашвили (Грузия)
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