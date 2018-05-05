Вольники Рашидов, Садулаев и Найфонов вышли в финал ЧЕ по борьбе в Каспийске

В весовой категории до 61 кг Рашидов в полуфинале взял верх над Реджепом Топалом из Турции со счётом 4:0. В весе до 86 кг Найфонов поборол ещё одного соперника из Турции, Фатиха Эрдина, — 4:2. В категории до 92 кг Садулаев не оставил шансов грузину Иракли Мцитури, победив со счётом 12:2.

В весовой категории до 125 кг Таха Акгуль из Турции в полуфинале поборол россиянина Мурадина Кушхова со счётом 3:0.

Финальные бои в этих весовых категориях пройдут в заключительный день чемпионата Европы — 6 мая.

Составы финальных пар До 61 кг Гаджимурад Рашидов (Россия) — Бека Ломтадзе (Грузия)

До 74 кг Сонер Демирташ (Турция) — Зелимхан Хаджиев (Франция)

До 86 кг Артур Найфонов (Россия) — Александр Гостиев (Азербайджан)

До 92 кг Абдулрашид Садулаев (Россия) — Шариф Шарифов (Азербайджан)