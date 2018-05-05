Александр Панов — о «Спартаке» и битве за золото РФПЛ

«Только чудо может помочь «Спартаку»

— Вы теперь за «Спартак». Будете болеть за «Зенит» в матче с «Локомотивом»? — Конечно. Но будем честны: у «Спартака» остаётся мизерный шанс в борьбе за чемпионство. Даже если «Локомотив» проиграет «Зениту», у него всё равно останется в запасе матч в Туле. Хотя в этом сезоне «Арсенал» с Божовичем выглядит боевито, и никто не гарантирует «Локо» лёгкой жизни. Тут много раскладов, но «Локомотиву» достаточно выиграть одну игру, и всё.

— Выиграет? — Не думаю, что «Локо» упустит чемпионство. Это опытная команда. С трудом верится, что она не победит хотя бы в одной игре. Даже в Туле, скорее всего, сможет одолеть «Арсенал». «Локо» будет стоять перед краем, когда отступать некуда. Сёмин умеет настраивать игроков на такие матчи.

«Спартак» поборется, но мы уже давно упустили свои моменты. Часто играли 2:2 (4 раза: с «Динамо», «Тосно», «Анжи» и «Ростовом». — Прим. «Чемпионата»). Проиграли «Уралу» и «Ахмату. Только чудо может помочь. Опять же, не только „Локомотив“ должен проиграть, но и „Спартак“ выиграть.

— Вы в этом сомневаетесь? — „Ростов“ точно поборется. А „Динамо“ — это наш принципиальный соперник. Мы помним, как в первом круге вели у него 2:0, но не выиграли. В концовке сезона идёт очень интересная борьба, чемпионат смотрится отлично. Думаю, если выиграем у „Ростова“, то процентов на 90 возьмём место в Лиге чемпионов. „Динамо“ после такого уже не отпустим.

— Победа „Спартака“ в Перми не показалась убедительной. — Согласен, тяжело после трёх поражений. Я играл в футбол и знаю, что такое попасть в психологическую яму. Из-за этого кажется, что у команды ничего не получается, всё как-то коряво. В такие моменты хочется тупо выиграть игру. И „Спартак“ её выиграл. Ребята взбодрились: тем более „Локомотив“ проиграл, „Зенит“ с ЦСКА сыграли вничью.

— Какой результат „Спартака“ по итогам сезона устроит лично вас? — Каррера понимает, что есть реальный шанс занять второе место. Не первое, там всё призрачно. Но второе, чтобы обойтись без квалификации в Лиге чемпионов. Если „Спартак“ попадает в Европу напрямую, сезон нельзя будет назвать „провальным“. Возьмите статистику всех чемпионов на следующий сезон. Немногие занимали даже второе место, а „Зенит“ после чемпионства-1984 вообще оказался 6-м.

— Это называют синдромом второго сезона. — Ещё и приобретений особо не было, по сравнению с тем, как укрепились многие другие. Пропала слаженность в игре команды, пошла череда травм, накопилась психологическая усталость… Вроде сезон только закончился, а через два месяца снова играть. Ребята, мягко говоря, не отгуляли. Они потратили столько эмоций, что подпитать их за столь короткий срок нереально. Чуть-чуть отдохнули, и тут начинаются сборы — первый, второй. А потом раз — и уже Лига чемпионов.

— Трудно найти мотивацию после чемпионства? — Это непросто для команды, которая не побеждала 16 лет. Еще зимний перерыв этот непонятный. Всё очень скомкано, Играть на два фронта, конечно, было трудно. Опыта не хватило. А вот Лига Европы, как показали „Зенит“, ЦСКА и „Локомотив“ — турнир, который нам по силам. По крайней мере, групповой этап. Дальше возникают проблемы. ЦСКА зашёл далеко, но в 1/4 финала попался очень тяжёлый соперник.

»На трибунах говорили: «Блин, Глушаков не забьёт»

— Как восприняли вылет «Спартака» из Кубка России? — Как болельщику мне было очень обидно. Мы все ждали этого финала. Не важно, кто бы попался «Спартаку»: «Авангард» или «Шинник», мы выиграли бы. На матч в Волгограде пришёл бы полный стадион красно-белых. Это был бы настоящий финал. Тем более для клуба, попавшего туда впервые, как «Авангард». Они бы ощутили эту атмосферу, прямо как в фильме «Тренер», когда команда из ФНЛ играет со «Спартаком» в финале. Вот это эмоции! А так, сколько вмещает стадион — 30-40 тысяч? (45. — Прим. «Чемпионата») Боюсь, зрители его не заполнят. Уже и бесплатные билеты раздают, насколько я слышал.

Теперь буду болеть за «Тосно». Команда оставляет хорошее впечатление. Вроде всё есть, только денег нет — это плохо. Без денег в Премьер-Лиге делать нечего. Жалко.

— Болельщики обвиняют Глушакова в неудачах команды. — Денис многое сделал для «Спартака». В прошлом сезоне он был лидером, вёл команду, забил много важных голов. Мы это помним. Но сейчас то самое время, когда Глушаков снова должен доказывать, что он лидер на поле, настоящий капитан и лицо команды. Да он промахнулся на 120-й минуте. Я не буду обвинять его в этом. Во-первых, ему мешали. Во-вторых, Денис не нападающий, хоть и пробил он откровенно плохо. Только настоящий форвард, как Федя Смолов, может исполнить такой удар максимально хладнокровно. Как мы видели в случае с его вторым голом в ворота «Локомотива». Чтобы попасть с такого острого угла, нужно обладать мастерством.

— О чём думали, когда Денис шёл бить пенальти? — На трибунах многие волновались, говорили: «Блин, не забьёт». К сожалению, Денис услышал наши причитания и промахнулся. Конечно, надо было всей трибуной поддержать капитана в тяжелой ситуации. Но мы этого не сделали. В том промахе есть и наша вина. Он шёл обреченный на этот удар, неторопливо, как-то расхлябанно. Как будто не был настроен.

Надо было не молчать и волноваться, а всей трибуной кричать: «Глу-ша-ков». Денис, я уверен, услышал бы нас и пробил бы совершенно по-другому. Возьмём вину на себя — не смогли его поддержать, когда это было нужно. Чтобы все 30 тысяч передали ему свою веру в него.

— Фернандо тоже не забил. — Ему можно, сколько он штрафных положил. Хотя он тоже плохо пробил. Такой игрок как Фернандо не имеет права бить так криво и косо. Он должен исполнять без вариантов. Хорошо, был удар в запасе — Селихов вытащил. Но нужно отдать должное игрокам «Тосно», ребята хорошо бьют пенальти.

— Удивились, когда узнали, что Глушаков не полетел в Пермь? — Всякое бывало: я помню, когда лидеры не проходили в состав. И дома их оставляли, и травмы какие-то назывались. Выбор тренера всегда на чём-то основан, не бывает просто так: «Не хочу Глушакова, возьму Тимофеева». Кстати, для нас очень радостное событие, что выздоровел Артём. Он мне очень нравится как игрок. Они с Зобниным два молодых перспективных спартаковца. Это добавляет конкуренции.

«Болельщики любят Карреру и максимально поддержат его»

— Отсутствие Глушакова и Пилипчука в Перми связывают с появлением в СМИ публикаций о приседаниях с большими весами. То есть в сливе информации. — Если бы перегрузились на приседаниях, то перегрузилась бы вся команда, а не один Глушаков. Один человек не может переработать, а все остальные быть в порядке.

— Пилипчук уходит. Ваша реакция? — Не считаю это событие экстраординарным. Роман уже говорил, что хочет работать главным тренером. Такой возможности в «Спартаке» нет. Поэтому он решил уйти, тем более заканчивается контракт. Возможно, у Пилипчука есть какие-то предложения. Единственное, что непонятно — почему его решение было объявлено сейчас, накануне важной игры? Но в любом случае надо поблагодарить Романа за его вклад в чемпионство.

— В своём заявлении Пилипчук поблагодарил всех, кроме Карреры. — Может, он его лично поблагодарит, а не через СМИ. Когда будет прощаться, пожмёт ему руку. Так и должно произойти.

— В интервью он даже Аленичеву сказал спасибо, но не Каррере. — Массимо — действующий тренер «Спартака», а эти ребята уже нет. Он поблагодарил их за прошлую совместную работу. Сам он еще работает в «Спартаке» и, наверное, скажет спасибо Каррере потом. Или не скажет. Не думаю, что это трагедия. Главное, что мы благодарим Карреру. Болельщики его любят и в последних двух матчах максимально поддержат его, команду и всех игроков, которые выйдут на поле. Для нас они все любимые, хоть иногда и проблемные.

— Глушаков и Комбаров могут уйти в аренды в «Ростов» и «Арсенал». Как вы на это смотрите? — Они профессиональные футболисты. Если не выполняешь требования главного тренера, снизил планку, он перестанет на тебя рассчитывать. И либо человек уходит в аренду, либо его продают и ищут ему замену. Ничего страшного в этом нет. Хотя Глушаков и Комбаров многое сделали для «Спартака». Тот же Комбаров провёл уже больше 250 матчей. Но рано или поздно всему приходит конец. Теперь тренер ищет игроков на усиление. Надеюсь, ребята встряхнутся, откинут амбиции в сторону, начнут играть на команду и станут выполнять требования Карреры. Тогда всё будет хорошо.

— Возвращаясь к вопросу: «Будете ли вы переживать за „Зенит?“ — с какими чувствами вы будете это делать? — Как болел за „Краснодар“, так буду болеть и за „Зенит“. Чтобы он дал шанс красно-белым, не более того. Ну и свои турнирные дела питерцы тоже должны поправить. Всё-таки болельщики команды из такого города заслуживают Лигу чемпионов. Для Санкт-Петербурга это важно. Не против, если „Зенит“ туда попадёт. Матч с „Локомотивом“ для него определяющий в борьбе с ЦСКА и „Спартаком“ за ЛЧ.

Если „Локо“ проиграет „Зениту“, то подойдёт к своему последнему матчу на трясущихся ногах. В Туле может произойти всякое. „Арсенал“ способен и победить. Но только победа „Зенита“ в Москве даёт всем пяти командам шанс и дополнительный стимул бороться в последнем туре за Лигу чемпионов.

Если „Спартак“ оступится в матче с „Ростовом“, то и ЦСКА способен взять чемпионство. „Армейцы“ опытные ребята в этих делах. В матче с „Зенитом“ они показали свой класс. По игре ЦСКА заслуженно всегда стоит на пьедестале.

— Если вопрос с золотом не будет решён до последнего тура, поклонникам „Спартака“ придётся болеть за Артёму Дзюбу. — Конечно, поболеем за Артёма, чтобы он забил „Локомотиву“. Мы же не против, чтобы он забивал всем другим, кроме „Спартака“. Пожелаем российскому футболу, чтобы всё решилось в последнем туре. Такая невероятная концовка: Шекспир, триллер, всё в одном флаконе. Это будет круто, давно такого не было. А то смотрю на „ПСЖ“, им уже вообще в своем чемпионате не интересно. „Барселоне“ тоже, „Баварии“ вообще никогда не интересно, бегают еле-еле. А в России все команды за что-то борются. Кто лучше психологически устойчив и физически готов — тот и достоин быть чемпионом и играть в Лиге чемпионов.