Панов: надеюсь, Комбаров и Глушаков встряхнутся и начнут играть на команду 

Бывший игрок «Зенита», болельщик «Спартака» Александр Панов прокомментировал слухи о том, что Дмитрий Комбаров и Денис Глушаков могут покинуть московскую команду по окончании этого сезона.
«Комбаров и Глушаков — профессиональные футболисты. Если не выполняешь требования главного тренера, снизил планку, он перестанет на тебя рассчитывать. И либо человек уходит в аренду, либо его продают и ищут ему замену. Ничего страшного в этом нет.
Хотя Глушаков и Комбаров многое сделали для «Спартака». Тот же Комбаров провёл уже больше 250 матчей. Но рано или поздно всему приходит конец. Теперь тренер ищет игроков на усиление. Надеюсь, ребята встряхнутся, откинут амбиции в сторону, начнут играть на команду и станут выполнять требования Карреры. Тогда всё будет хорошо», — сказал Панов в интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову. Полностью интервью с Александром Пановым будет опубликовано на «Чемпионате» в ближайшее время.