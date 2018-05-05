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Клопп: «Хотелось стать чемпионами Англии, но уже спустя пару месяцев стало ясно, что это невозможно»
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Клопп: «Хотелось стать чемпионами Англии, но уже спустя пару месяцев стало ясно, что это невозможно» 

Евро-футбол.Ру 28 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп не скрывает, что попадание в топ-4 АПЛ по итогам сезона — главная задача мерсисайдцев.
"Это будет огромным достижением. На самом деле, это была наша основная задача с начала сезона. Хотелось стать чемпионами, но уже спустя пару месяцев стало ясно, что это невозможно.
Учитывая наш состав, наш путь до финала [Лиги чемпионов], тяжелейший график и большое количество травм — это будет гигантским успехом. Это то, чего мы сейчас хотим [закончить сезон в четверке].
Спланировать попадание в финал Лиги чемпионов невозможно. Никто об этом не думал в начале сезона. Конечно, мы хотели пробиться как можно дальше, но нашей задачей оставалось попадание в топ-4. Мы усердно работали ради этого, и теперь хотим поставить точку", — цитирует Клоппа Sky Sports.
Матч 37-го тура АПЛ между «Челси» и «Ливерпулем» состоится в воскресенье (18:30 МСК)
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