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Антонио Конте: Очень уважаю Юргена Клоппа, потому что он полностью вовлечен в происходящее в каждом матче
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Антонио Конте: Очень уважаю Юргена Клоппа, потому что он полностью вовлечен в происходящее в каждом матче 

Советский спорт 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
— Мы оба очень эмоциональные тренеры, демонстрирующие страстную любовь к футболу. Я очень уважаю Юргена, потому что он полностью вовлечен в происходящее в каждом матче, и он старается помочь своим игрокам.
Болельщикам это нравится, но делать это надо, только если это свойственно для вас — в прошлом, в настоящем, в будущем — если это ваш путь, а не потому, что болельщики хотят это видеть. Необходимо оставаться собой, быть естественным. Нельзя менять свое поведение, иначе это будет лицемерие.
Он всегда вовлечен в игру. И в плохие, и в хорошие моменты. Я его очень уважаю. Каждый тренер по-своему участвует в матче. Каждый тренер пытается найти оптимальное решение для своей команды, — приводит слова Конте официальный сайт «Челси».
Напомним, матч между «Челси» и «Ливерпулем в рамках 37-го тура чемпионата Англии пройдет в Лондоне 6 мая и начнется в 18.30 по московскому времени.
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