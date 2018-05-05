Конте: «Мы с Клоппом очень эмоциональные тренеры, демонстрирующие страстную любовь к футболу»

Наставник «Челси» Антонио Конте сравнил себя с наставником «Ливерпуля» Юргеном Клоппом

"Мы оба очень эмоциональные тренеры, демонстрирующие страстную любовь к футболу. Я очень уважаю Юргена, потому что он полностью вовлечен в происходящее в каждом матче, и он старается помочь своим игрокам.

Болельщикам это нравится, но делать это надо, только если это свойственно для вас — в прошлом, в настоящем, в будущем — если это ваш путь, а не потому, что болельщики хотят это видеть. Необходимо оставаться собой, быть естественным. Нельзя менять свое поведение, иначе это будет лицемерием.

Он всегда вовлечен в игру. И в плохие, и в хорошие моменты. Я его очень уважаю. Каждый тренер по-своему участвует в матче. Каждый тренер пытается найти оптимальное решение для своей команды", — цитирует Конте официальный сайт «Челси».

Матч 37-го тура АПЛ между «Челси» и «Ливерпулем» состоится в воскресенье (18:30 МСК)