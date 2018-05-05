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Яя Туре хочет остаться в Англии после ухода из «Манчестер Сити»
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Яя Туре хочет остаться в Англии после ухода из «Манчестер Сити» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Как сообщает The Mirror, 34-летний ивуариец рассматривает варианты продолжения карьеры в премьер-лиге.
Напомним, Туре покинет «Манчестер Сити» по окончании нынешнего сезона. Интерес к нему проявляют «Эвертон», «Бернли» и «Хаддерсфилд».
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