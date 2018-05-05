Ганчаренко: «Муса ещё не до конца использует свои сильные качества»

Главный тренер ЦСКА Виктор Ганчаренко оценил выступление нападающего Ахмеда Муса, который выступает за «армейцев» на правах аренды.

— Ахмед Муса после возвращения из «Лестера» довольно долго набирал форму. В апреле его наконец-то прорвало, он вновь забивает и отдаёт результативные передачи! Два мяча Ахмеда в ворота «Краснодара» принесли «армейцам» победу.

— Хвалебных слов в адрес Мусы не будет. На мой взгляд, пока ещё он не до конца использует свои сильные качества. Вовсе не пытаюсь таким образом ещё раз на него надавить, он и сам прекрасно знает, что способен играть лучше. Муса, безусловно, прибавил, но у него есть резерв для того, чтобы добиться большего прогресса. Учитывая, что у нас небольшая обойма, моя главная задача как тренера — вытащить из футболистов всё, что они способны сделать для команды, — сказал тренер в интервью клубной пресс-службе.

В ближайшем туре ЦСКА примет тульский «Арсенал». Матч состоится 6 мая в 19:00 по московскому времени.