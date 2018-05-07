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Мемориалы героям Великой Отечественной войны отремонтировали в Краснодаре
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Мемориалы героям Великой Отечественной войны отремонтировали в Краснодаре 

360tv.ru 47 минут назад
Фото: 360tv.ru
Памятники героям Великой Отечественной войны привели в порядок. Работы по текущему ремонту мемориалов выполнены с начала года. Об этом сообщил сайт газеты «Кубанские новости».
Отреставрированы следующие объекты: памятник у Вечного огня на площади Памяти героев, мемориалы Жертвам фашизма в Чистяковской роще и  воинам-зенитчикам
в районе Кубанского государственного университета. Также отремонтировали мемориалы в Пашковском жилом районе, хуторе Октябрьском. В эти дни обустраивают бюсты, памятные знаки и мемориальные доски в Краснодаре.
В честь Дня Победы тематические рисунки появились на стенах домов Краснодара и Новороссийска.
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