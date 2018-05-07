Мемориалы героям Великой Отечественной войны отремонтировали в Краснодаре

Памятники героям Великой Отечественной войны привели в порядок. Работы по текущему ремонту мемориалов выполнены с начала года. Об этом сообщил сайт газеты «Кубанские новости».

Отреставрированы следующие объекты: памятник у Вечного огня на площади Памяти героев, мемориалы Жертвам фашизма в Чистяковской роще и воинам-зенитчикам

в районе Кубанского государственного университета. Также отремонтировали мемориалы в Пашковском жилом районе, хуторе Октябрьском. В эти дни обустраивают бюсты, памятные знаки и мемориальные доски в Краснодаре.

В честь Дня Победы тематические рисунки появились на стенах домов Краснодара и Новороссийска.