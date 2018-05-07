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В Краснодаре ремонтируют мемориалы героям Великой Отечественной войны
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В Краснодаре ремонтируют мемориалы героям Великой Отечественной войны 

Новая Кубань 2 часа назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 7 мая — Новая Кубань. Подготовке к празднованию годовщины было посвящено прошедшее сегодня аппаратное совещание в администрации города.
Заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК Максим Онищенко сообщил, что ремонтировать мемориалы и памятники начали ещё с февраля.
В порядок уже успели привести мемориал у Вечного огня на площади Памяти героев, памятники Жертвам фашизма в Чистяковской роще и воинам-зенитчикам в районе Кубанского государственного университета, воинам-освободителям на площади Победы, мемориалы в Пашковском жилом районе, хуторе Октябрьском.
По всему городу ведется влажная уборка мемориальных досок, бюстов, памятных знаков.
За прошедший год на мемориальные плиты арки, расположенной в сквере им. Жукова, были нанесены 25 фамилий Героев Российской Федерации и Советского Союза, ещё 50 фамилий солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, на мемориальные плиты Всесвятского кладбища.
— Параллельно нам нужно завершить инвентаризацию памятников, принять все памятные места на баланс муниципалитета, чтобы постоянно следить за их состоянием, — такое поручение дал мэр Краснодара Евгений Первышов.
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