В Краснодаре ремонтируют мемориалы героям Великой Отечественной войны

Краснодар. 7 мая — Новая Кубань. Подготовке к празднованию годовщины было посвящено прошедшее сегодня аппаратное совещание в администрации города.

Заместитель директора департамента городского хозяйства и ТЭК Максим Онищенко сообщил, что ремонтировать мемориалы и памятники начали ещё с февраля.

В порядок уже успели привести мемориал у Вечного огня на площади Памяти героев, памятники Жертвам фашизма в Чистяковской роще и воинам-зенитчикам в районе Кубанского государственного университета, воинам-освободителям на площади Победы, мемориалы в Пашковском жилом районе, хуторе Октябрьском.

По всему городу ведется влажная уборка мемориальных досок, бюстов, памятных знаков.

За прошедший год на мемориальные плиты арки, расположенной в сквере им. Жукова, были нанесены 25 фамилий Героев Российской Федерации и Советского Союза, ещё 50 фамилий солдат, погибших в годы Великой Отечественной войны, на мемориальные плиты Всесвятского кладбища.