Анисимов: посмотрел хайлайты матча Канада — США, уровень ЧМ-2018 хороший

Нападающий сборной России Артём Анисимов высоко оценил уровень соперников на чемпионате мира-2018.

«Планировал отпуск, когда меня вызвали в сборную. Я хорошо отдохнул, подготовился и потренировался. Было время. Да, пришлось сдавать билеты. Форму не потерял, пока отдыхал после сезона. Она в раздевалке спокойно висела!

Насколько Бучневич похож на Кейна или Панарина? Он похож на Бучневича, играет в своём стиле. Тяжело сравнивать одного игрока с другим, каждый играет по-своему. У кого-то одно получается хорошо, у кого-то другое. Подстраиваться под него не тяжело. Это хоккей, играем, разговариваем, находим взаимопонимание.

В Чикаго и в Копенгагене одинаково дорого.

Первые матчи сборной на чемпионате мира — не разминочные. Каждая игра важна, нельзя недооценивать соперника. Любая команда может преподнести сюрприз. Настраиваемся сейчас на сборную Австрии. Кого знаю из этой команды? Томас Ванек (Ванек не сыграет на ЧМ-2018).