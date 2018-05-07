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Шалунов: Дацюк — феномен в хоккее, на чемпионате мира он просто отдыхает
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Шалунов: Дацюк — феномен в хоккее, на чемпионате мира он просто отдыхает 

Чемпионат.com 2 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий сборной России Максим Шалунов подвёл итоги встречи с Беларусью (6:0) на ЧМ-2018.
«Сегодня сыграли чуть хуже, если судить по счёту? Нам противостояла хорошая команда, 6:0 — тоже хороший счёт, как и 7:0. Не расстроились, что не дотянули одной шайбы.
Сегодня Бара (Барабанов. — Прим. «Чемпионата») хорошо всё сделал, когда я гол забил. Отдал мне в пустые ворота, можно сказать. Сегодня было два большинства, то, что играю в большинстве — позитивный момент.
Паша Дацюк — это просто феномен в хоккее! Мне кажется, он просто отдыхает, красавчик. Очень приятно быть с таким человеком в команде.
У нас два дня выходных? Один же? У нас два дня, я даже не знал. Тренеры не дадут растерять форму. Я в сборной взял номер Вадима Шипачёва? Это мой номер, я под этим номером играл всегда в Новосибирске», — передаёт слова Шалунова корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.
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