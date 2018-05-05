Р. Ротенберг: «Получили заключение от „Далласа“, что у Радулова травма спины»

Первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг прокомментировал ситуацию с отказами некоторых игроков из НХЛ от участия в чемпионате мира-2018 по хоккею. Ранее президент ФХР Владислав Третьяк сообщил, что приглашение в сборную России получил Александр Радулов , но ответа игрока нет. «Эпоха отказников возвращается? Это ваше мнение. У нас все ситуации с отказами связаны с травмами. Мы получили заключение от «Далласа», что у Александра Радулова травма спины», — передает слова Ротенберга корреспондент Sport24.ru Дарья Тубольцева Сборная России на ЧМ-2018 стартовала с победы над Францией (7:0). 6 мая россияне встретятся с командой Австрии.