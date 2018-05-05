Кушхов и Найфонов — в полуфинале ЧЕ по вольной борьбе, Цаболов уступил

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Садулаев и Рашидов вышли в полуфинал ЧЕ по вольной борьбе в Каспийске

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