Россиянин Мурадин Кушхов в четвертьфинале чемпионата Европы по вольной борьбе в Каспийске в весовой категории до 125 кг победил украинца Данило Картавого со счётом 5:3. Ранее Мурадин одолел Александра Романова из Молдовы, а за выход в финал поспорит с турком Тахой Акгюлем.
В весе до 86 кг полуфиналистом стал россиянин Артур Найфонов. В квалификации он поборол венгра Иштвана Вереба, в 1/8 финала оказался сильнее поляка Збигнева Барановски, а в четвертьфинале взял верх над представителем Италии Шамилем Кудиямагомедовым. В полуфинале Найфонов встретится с турком Фатихом Эрдином.
В категории до 74 кг Хетик Цаболов дошёл до четвертьфинала, где уступил итальянцу Франку Чамизо. Таким образом, Хетик продолжит борьбу за бронзу.