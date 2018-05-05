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Кушхов и Найфонов — в полуфинале ЧЕ по вольной борьбе, Цаболов уступил
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Кушхов и Найфонов — в полуфинале ЧЕ по вольной борьбе, Цаболов уступил 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Россиянин Мурадин Кушхов в четвертьфинале чемпионата Европы по вольной борьбе в Каспийске в весовой категории до 125 кг победил украинца Данило Картавого со счётом 5:3. Ранее Мурадин одолел Александра Романова из Молдовы, а за выход в финал поспорит с турком Тахой Акгюлем.
В весе до 86 кг полуфиналистом стал россиянин Артур Найфонов. В квалификации он поборол венгра Иштвана Вереба, в 1/8 финала оказался сильнее поляка Збигнева Барановски, а в четвертьфинале взял верх над представителем Италии Шамилем Кудиямагомедовым. В полуфинале Найфонов встретится с турком Фатихом Эрдином.
В категории до 74 кг Хетик Цаболов дошёл до четвертьфинала, где уступил итальянцу Франку Чамизо. Таким образом, Хетик продолжит борьбу за бронзу.
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