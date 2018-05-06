Найфонов принёс России пятое золото ЧЕ по вольной борьбе в Каспийске

Россиянин Артур Найфонов принёс России пятое золото чемпионата Европы по вольной борьбе, который проходит в Каспийске (Дагестан). В решающей схватке в весовой категории до 86 кг Найфонов по последнему действию одержал победу над Александром Гостиевым из Азербайджана. Счёт встречи — 1:1.

Ранее в заключительный день соревнований чемпионом Европы в весовой категории до 61 кг стал Гаджимурад Рашидов.