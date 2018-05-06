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Найфонов принёс России пятое золото ЧЕ по вольной борьбе в Каспийске
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Найфонов принёс России пятое золото ЧЕ по вольной борьбе в Каспийске 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Россиянин Артур Найфонов принёс России пятое золото чемпионата Европы по вольной борьбе, который проходит в Каспийске (Дагестан). В решающей схватке в весовой категории до 86 кг Найфонов по последнему действию одержал победу над Александром Гостиевым из Азербайджана. Счёт встречи — 1:1.
Бронзовыми призёрами в этой весовой категории стали Шамиль Кудиямагомедов (Италия) и Сандро Аминашвили (Грузия).
Ранее в заключительный день соревнований чемпионом Европы в весовой категории до 61 кг стал Гаджимурад Рашидов.
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