Россияне оказались сильнейшими на ЧЕ по борьбе в Каспийске

Европейский турнир сильнейших борцов континента завершился сегодня в каспийском дворце спорта имени Али Алиевада.

Силу духа и оптимизма демонстрировали на дагестанской земле мастера рукопашного боя с 30 апреля по 6 мая. Непререкаемый авторитет национальной спортивной школы был наглядно продемонстрирован, как в панорамном кинозале.

Финальным аккордом стал успех троих российских борцов, выступавших сегодня в схватках за золотые награды.

Гаджимурад Рашидов (до 61 кг), Артур Найфонов (до 86 кг) и Абдулрашид Садулаев (до 92 кг) завоевали первые места в своих категориях и поставили жирный восклицательный знак к концовке триумфального турнира. А всего за неделю россияне удостоились 23-х медалей: семи в греко-римской борьбе (4 золотые, 2 серебряные и 1 бронзовая), восьми в женской борьбе (2 золотые, 3 серебряные и 3 бронзовые) и восьми в вольной борьбе (6 золотых и 2 серебряные).

Таким образом, сборная России заняла первое место в общекомандном медальном зачете. Вторая ступень пьедестала досталась сборной Турции, которая выиграла пять золотых и восемь бронзовых медалей. Команда Азербайджана завоевала четыре золотые, пять серебряных и девять бронзовых наград, заняв третье место.

Три награды завоеваны белорусскими мастерами вольной борьбы. В весовой категории до 97 кг Александр Гуштын дошел до финала. В ходе турнира он был сильнее представителя ФРГ Геннадия Чудиновича, в четвертьфинале одолел Магомедгаджи Нурова из Македонии, а в 1/2 финала победил азербайджанца Нурмагомеда Гаджиева. А белорус Владислав Андреев стал обладателем бронзовой награды в категории до 57 кг. В поединке за награду он был сильнее армянского борца Миграна Джабуряна. А в весовой категории до 74 кг белорус Андрей Карпач завоевал бронзовую награду ЧЕ.

В активе сборной Беларуси, кроме медалей «вольников», как уже сообщалось, еще семь наград континентального форума. Шесть медалей завоевали белоруски в женской борьбе и второе место на счету Виктора Сосуновского в категории до 82 кг в борьбе классическим стилем.

Этот чемпионат Европы, отмечают спортивные обозреватели, стал самым успешным для сборной РФ за последние 12 лет. Рекорд по количеству побед на чемпионатах Европы принадлежит российским борцам, в 1993 году они завоевали 16 золотых наград.