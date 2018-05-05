В Ингушетии состоялся велопробег в честь 73-й годовщины Победы

МАГАС, 5 мая. / ТАСС /. Более 100 человек приняли участие в велопробеге, посвященном 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, который прошел в административном центре Ингушетии Магасе. В нем также принял участие и ветеран, участник Сталинградской битвы Николай Гайтукиев, передает корреспондент ТАСС.

"Это даже не велопробег, велопарад, который стал для Магаса традицией с 2015 года, приуроченный ко Дню Победы. Он призван напомнить всем нам о подвиге наших дедов. Ну и используя такой экологичный вид транспорта, как велосипеды и велокэбы, мы напоминаем нашим жителям и об экологии, и как важно ее беречь", — сказал ТАСС мэр Магаса Беслан Цечоев.

На каждом велосипеде были закреплены фотографии участников войны, которые не вернулись с фронта. А возглавил колонну на велокэбе ветеран-участник Сталинградской битвы Николай Гайтукиев.

"Конечно, для меня это большая радость, что обо мне не забывают и что я нахожусь среди народа. В эти праздничные дни я становлюсь моложе, чувствую себя парнем. Важно, чтобы молодежь знала, какой ценой нам досталась эта Победа, и ценили мир", — сказал Гайтукиев.

Участники велопробега стартовали у Аланских ворот на въезде в Магас и проехались с портретами солдат по всей столице. Конечной точкой велопробега стала Башня Согласия на площади Алания.

Гайтукиев ушел на фронт в 1942 году, тогда же за мужество, проявленное в борьбе с фашистами, заслужил свою первую медаль «За Оборону Сталинграда», потом — «За боевые заслуги». В августе 1944-го его наградили медалью — «За Отвагу», а в 1945 году — «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне». В 1985 ветерана наградили орденом Отечественной войны II степени.