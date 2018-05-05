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«СКА-Хабаровск» — худший из дальневосточных клубов по игре дома
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«СКА-Хабаровск» — худший из дальневосточных клубов по игре дома 

Спорт-Экспресс 1 час назад
В 15 домашних матчах в рамках премьер-лиги хабаровский СКА набрал всего 10 очков (22,22 процента). Хабаровчане показали худший результат на своем поле среди всех клубов с Дальнего Востока. Ранее менее половины очков набирал только «Луч-Энергия» в неудачном сезоне-2008. Лучший показатель также продемонстрировал клуб из Владивостока — 77,78 процента в сезоне-2006. (Кирилл БУРДАКОВ)
Как дальневосточные клубы играли на своих полях в высшем дивизионе
Город
Сезон
% очков
Луч-Энергия
Владивосток
26-16  77,78  Владивосток
20-13  73,53  Океан
Находка
24-14  73,33  Океан
Находка
64,71  Луч-Энергия
Владивосток
57,78  Луч-Энергия
Владивосток
11-15  33,33  СКА-Хабаровск
Хабаровск
2017/18  13-24  22,22
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