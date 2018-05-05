«СКА-Хабаровск» — худший из дальневосточных клубов по игре дома

В 15 домашних матчах в рамках премьер-лиги хабаровский СКА набрал всего 10 очков (22,22 процента). Хабаровчане показали худший результат на своем поле среди всех клубов с Дальнего Востока. Ранее менее половины очков набирал только «Луч-Энергия» в неудачном сезоне-2008. Лучший показатель также продемонстрировал клуб из Владивостока — 77,78 процента в сезоне-2006. ( Кирилл БУРДАКОВ

Как дальневосточные клубы играли на своих полях в высшем дивизионе

Город

Сезон

% очков

Луч-Энергия

Владивосток

26-16 77,78 Владивосток

20-13 73,53 Океан

Находка

24-14 73,33 Океан

Находка

64,71 Луч-Энергия

Владивосток

57,78 Луч-Энергия

Владивосток

11-15 33,33 СКА-Хабаровск

Хабаровск

2017/18 13-24 22,22