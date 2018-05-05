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Гомоляко: во втором периоде Россия играла расхлябанно, надо это поправить
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Гомоляко: во втором периоде Россия играла расхлябанно, надо это поправить 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Чемпион России, известный в прошлом нападающий Сергей Гомоляко поделился впечатлениями от первого матча сборной России на чемпионате мира против команды Франции (7:0).
“По такой игре тяжело найти какие-то недостатки. Во втором периоде, на мой взгляд, мы начали немножко расхлябанно действовать. Везде есть какие-то шероховатости и неточности. Настраиваться надо на каждую игру, но обращать внимание со стороны на шероховатости в таких играх не стоит. Время до плей-офф есть, надо будет поправить моменты, которые не нравятся тренерскому штабу. От игры к игре команда будет прибавлять и выглядеть сильнее. Главное, чтобы не не было расхлябанности в тех моментах, когда команда ведёт 3:0, а потом начинает баловаться. Можно где-то не забить, отдать лишнюю передачу. Это приводит к неприятным последствиям. Если с этим справятся, то будет хорошо”, — сказал Гомоляко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.
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