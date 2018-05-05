Бенитес: «Нужны большие деньги, чтобы конкурировать»

Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес оценил значимость денег в современном футболе.

"Я был бы рад думать лишь о нашей команде и футболистах, анализировать игру наших соперников и работать над улучшением игровых навыков. Но в современном футболе, особенно в Премьер-лиге, бюджет невероятно важен.

Посмотрите на «Манчестер Сити» — великолепный тренер и потрясающая команда, но они не смогли взять титул в прошлом сезоне. Они были вынуждены потратить большое количество денег.

Реальность такова, что с подобными ценами на трансферном рынке, нужны большие деньги, чтобы конкурировать", — цитирует Бенитеса SportsMole.

"Ньюкасл" занимает 10-е место (41 очко) после 36 сыгранных туров Премьер-лиги.