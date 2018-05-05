Ещё
Бенитес: «Нужны большие деньги, чтобы конкурировать»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бенитес: «Нужны большие деньги, чтобы конкурировать» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес оценил значимость денег в современном футболе.
"Я был бы рад думать лишь о нашей команде и футболистах, анализировать игру наших соперников и работать над улучшением игровых навыков. Но в современном футболе, особенно в Премьер-лиге, бюджет невероятно важен.
Посмотрите на «Манчестер Сити» — великолепный тренер и потрясающая команда, но они не смогли взять титул в прошлом сезоне. Они были вынуждены потратить большое количество денег.
Реальность такова, что с подобными ценами на трансферном рынке, нужны большие деньги, чтобы конкурировать", — цитирует Бенитеса SportsMole.
"Ньюкасл" занимает 10-е место (41 очко) после 36 сыгранных туров Премьер-лиги.
Евро-футбол.Ру: последние новости
Конте: "Мы с Клоппом очень эмоциональные тренеры, демонстрирующие страстную любовь к футболу" Ганчаренко: "Муса ещё не до конца использует свои сильные качества" Клопп: "Хотелось стать чемпионами Англии, но уже спустя пару месяцев стало ясно, что это невозможно"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева может сменить гражданство141
Названа возможная причина ухода Медведевой от Тутберидзе94
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания29
Боярский изменил «Зениту»4
УЕФА заранее объявил победителя Лиги чемпионов10
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение