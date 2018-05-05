Агент: «Однажды Теллес будет играть за „Челси“

Футбольный агент Фернандо Отто, представляющий интересы защитника «Порту» Алекса Теллеса , выразил уверенность, что его клиент однажды перейдет в «Челси».

"Когда он переходил в «Галатасарай», у нас было предложение от «Челси». Но к тому моменту мы уже обо всем договорились с турецким клубом, мы подписали соглашение и не могли отступить назад.

Но мы поддерживали связь, в прошлом году тоже. Я верю, что однажды он будет играть за «Челси». Я не знаю точно, когда это случится, но чувствую, что однажды это произойдет", — цитирует агента Sport Witness.

В текущем сезоне 25-летний бразилец сыграл 43 матча за «Порту» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 19 голевых передач. Трансферная стоимость Теллеса составляет 16 млн евро по версии Transfermarkt.