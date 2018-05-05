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Агент: «Однажды Теллес будет играть за „Челси“
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Агент: «Однажды Теллес будет играть за „Челси“ 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Футбольный агент Фернандо Отто, представляющий интересы защитника «Порту» Алекса Теллеса, выразил уверенность, что его клиент однажды перейдет в «Челси».
"Когда он переходил в «Галатасарай», у нас было предложение от «Челси». Но к тому моменту мы уже обо всем договорились с турецким клубом, мы подписали соглашение и не могли отступить назад.
Но мы поддерживали связь, в прошлом году тоже. Я верю, что однажды он будет играть за «Челси». Я не знаю точно, когда это случится, но чувствую, что однажды это произойдет", — цитирует агента Sport Witness.
В текущем сезоне 25-летний бразилец сыграл 43 матча за «Порту» во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 19 голевых передач. Трансферная стоимость Теллеса составляет 16 млн евро по версии Transfermarkt.
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