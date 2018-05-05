Григоренко: на ОИ-2018 было больше стресса, на ЧМ старт постепеннный

Нападающий сборной России Михаил Григоренко рассказал об атмосфере в команде на чемпионате мира — 2018.

«Мы хорошо сыграли с Францией, но есть над чем работать, второй период неудачно сыграли. Я на любой позиции себя нормально чувствую, что слева, что справа, что в центре. Тем более, в сборной, где партнёры — сильнейшие игроки страны. Да и в НХЛ последнее время я иногда играл на краю. В звене с Бучневичем и Анисимовым мы играем друг на друга, специальным функциям нам не давали. В большинстве нас просят больше бросать, доводить шайбу до ворот. Вроде неплохо получается, создаём моменты.