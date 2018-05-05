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Григоренко: на ОИ-2018 было больше стресса, на ЧМ старт постепеннный
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Григоренко: на ОИ-2018 было больше стресса, на ЧМ старт постепеннный 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий сборной России Михаил Григоренко рассказал об атмосфере в команде на чемпионате мира — 2018.
«Мы хорошо сыграли с Францией, но есть над чем работать, второй период неудачно сыграли. Я на любой позиции себя нормально чувствую, что слева, что справа, что в центре. Тем более, в сборной, где партнёры — сильнейшие игроки страны. Да и в НХЛ последнее время я иногда играл на краю. В звене с Бучневичем и Анисимовым мы играем друг на друга, специальным функциям нам не давали. В большинстве нас просят больше бросать, доводить шайбу до ворот. Вроде неплохо получается, создаём моменты.
Чемпионат мира — турнир длиннее, чем Олимпиада. В Корее от нас много чего ждали, стресса было больше. Была ситуация с флагом, много околохоккея. Олимпиада нас закалила. Здесь тоже перед нами ставят высокие задачи, но старт турнира более втягивающий, соперники постепенно становятся сильнее. Здесь в Дании много игроков из НХЛ, поэтому уровень очень приличный», — передаёт слова Григоренко корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.
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