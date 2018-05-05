Ригони: «Важно учитывать, что „Зенит“ играет без Кокорина, а я не центральный нападающий»

Полузащитник «Зенита» Эмилиано Ригони поделился мнением о том, что главный тренер Роберто Манчини критикует его и Сабастьяна Дриусси из-за отсутствия голов.

«Да. Мистер говорит, что мы должны прибавлять в реализации. У нас ведь серьезная проблема не столько в созидании и создании моментов, как в их реализации. Манчини подчеркивает, что мы должны забивать в каждой голевой ситуации.

Это мнение Мистера, он имеет на него право. На разных отрезках турнира кто-то играет лучше, кто-то хуже. Да, несколько матчей у нас с Дриусси получились плохими. Тогда Мистер и высказал нам претензии. Но мы же не специально вредим команде, просто играем в футбол, как можем, иногда добиться хорошего результата не получается. Важно ведь учитывать, что сейчас мы выступаем без Саши Кокорина, который забивал большинство голов «Зенита». Я все-таки не центральный нападающий, как Саша, я действую на фланге и не столь часто оказываюсь перед воротами», — цитирует Ригони еженедельник.