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Временные сооружения для ЧМ смонтируют в Москве к 25 мая
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Временные сооружения для ЧМ смонтируют в Москве к 25 мая 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Монтаж временных конструкций для проведения Чемпионата мира по футболу ФИФА в Москве полностью будет завершен 25 мая, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
Капитальное строительство к ЧМ завершено. В Москве матчи будут принимать стадионы «Лужники» и "Спартак". Они полностью готовы.
"Сейчас мы занимаемся созданием временной инфраструктуры. Чтобы провести ЧМ около 100 тыс. кв м временных сооружений будет задействовано на территории «Лужников». Это и подвод электричества к ним, и подвод воды, сетей связи. Вот эта колоссальная работа идет по графику, мы ее должны завершить к 25 мая полностью", — сказал Марат Хуснуллин.
Речь идет о монтаже шатров, складов для выкладки оборудования и инвентаря, фан-зон. Всего это порядка 125 тыс. кв м. После завершения мундиаля часть конструкций будет демонтирована, часть использоваться дальше, сказал вице-мэр.
Москва полностью готова к проведению ЧМ по футболу, отметил Хуснуллин.
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