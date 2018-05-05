Временные сооружения для ЧМ смонтируют в Москве к 25 мая

Монтаж временных конструкций для проведения Чемпионата мира по футболу ФИФА в Москве полностью будет завершен 25 мая, сообщил в субботу журналистам заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

Капитальное строительство к ЧМ завершено. В Москве матчи будут принимать стадионы «Лужники» и "Спартак" . Они полностью готовы.

"Сейчас мы занимаемся созданием временной инфраструктуры. Чтобы провести ЧМ около 100 тыс. кв м временных сооружений будет задействовано на территории «Лужников». Это и подвод электричества к ним, и подвод воды, сетей связи. Вот эта колоссальная работа идет по графику, мы ее должны завершить к 25 мая полностью", — сказал Марат Хуснуллин.

Речь идет о монтаже шатров, складов для выкладки оборудования и инвентаря, фан-зон. Всего это порядка 125 тыс. кв м. После завершения мундиаля часть конструкций будет демонтирована, часть использоваться дальше, сказал вице-мэр.

Москва полностью готова к проведению ЧМ по футболу, отметил Хуснуллин.