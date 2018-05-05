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Фернандеш — в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Зенитом», Ари — в запасе
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Фернандеш — в стартовом составе «Локомотива» на матч с «Зенитом», Ари — в запасе 

Чемпионат.com 1 час назад
Стал известен стартовые состав «Локомотива» на домашний матч 29-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом», который пройдёт сегодня, 5 мая, на стадионе «РЖД Арена» в Москве.
Нападающий «железнодорожников» Ари остался на скамейке запасных, а полузащитник Мануэл Фернандеш, который из-за повреждения не попадал в стартовый состав в последних матчах, выйдет с первых минут.
«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Игнатьев, Рыбусь, Игорь Денисов, Тарасов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Фернандеш, Фарфан.
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