Стал известен стартовые состав «Локомотива» на домашний матч 29-го тура российской Премьер-Лиги с «Зенитом», который пройдёт сегодня, 5 мая, на стадионе «РЖД Арена» в Москве.
Нападающий «железнодорожников» Ари остался на скамейке запасных, а полузащитник Мануэл Фернандеш, который из-за повреждения не попадал в стартовый состав в последних матчах, выйдет с первых минут.
«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Чорлука, Игнатьев, Рыбусь, Игорь Денисов, Тарасов, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Фернандеш, Фарфан.