Ещё
Президент «Алтинорду»: «Сеюнджю перейдёт в „Арсенал“
Далее:
Читайте также:
Ещё

Президент «Алтинорду»: «Сеюнджю перейдёт в „Арсенал“ 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Защитник «Фрайбурга» Чаглар Сеюнджю может продолжить карьеру в Премьер-лиге.
"Он перейдет в «Арсенал». Они уже запросили у нас информацию о нем, о его показателях на юношеском уровне. Мы тоже заработаем на этом трансфере. Его хотела и «Бавария», но он на пути в Премьер-лигу", — цитирует президента «Алтинорду» Мехмета Озкана Football London.
По информации источника, футболистом также интересуется "Манчестер Юнайтед" и лично Жозе Моуринью.
21-летний Сеюнджю перешел из «Алтинорду» во «Фрайбург» в 2016 году за 2,65 млн евро.
"Арсенал" нацелился на защитника сборной Турции
Евро-футбол.Ру: последние новости
Конте: "Мы с Клоппом очень эмоциональные тренеры, демонстрирующие страстную любовь к футболу" Руководство "Интера" предложит Спаллетти новый контракт Прогноз на матч Локомотив - Зенит: какого футбола ждать при аншлаге в Черкизово
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Медведева может сменить гражданство141
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания29
Названа возможная причина ухода Медведевой от Тутберидзе94
УЕФА заранее объявил победителя Лиги чемпионов10
Боярский изменил «Зениту»4
Видео
00:43
Девушка-боец MMA задушила военного до потери сознания
MMA
03:44
Ударивший игрока арбитр признан судьей года в Лиге 1
Футбол
04:49
Россияне громят французов
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
04:02
Медведева может сменить гражданство
Фигурное катание
03:44
В Казани пройдет футбольный матч между роботами
Футбол
00:33
Боец MMA получил жуткую травму во время боя
MMA
09:07
Медведева прекратила сотрудничество с Тутберидзе
Фигурное катание
00:52
Сборная России разгромила Францию
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
08:32
Почему сборной России будет тяжело
Хоккей ЧМ по хоккею 2018
00:43
Фанат «Спартака» рассказал подробности драки с Тарасовым
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение