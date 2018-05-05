Президент «Алтинорду»: «Сеюнджю перейдёт в „Арсенал“

Защитник «Фрайбурга» Чаглар Сеюнджю может продолжить карьеру в Премьер-лиге.

"Он перейдет в «Арсенал». Они уже запросили у нас информацию о нем, о его показателях на юношеском уровне. Мы тоже заработаем на этом трансфере. Его хотела и «Бавария», но он на пути в Премьер-лигу", — цитирует президента «Алтинорду» Мехмета Озкана Football London.

По информации источника, футболистом также интересуется "Манчестер Юнайтед" и лично Жозе Моуринью.

21-летний Сеюнджю перешел из «Алтинорду» во «Фрайбург» в 2016 году за 2,65 млн евро.

"Арсенал" нацелился на защитника сборной Турции