Е3 2018: поклонников For Honor ждёт крупный анонс

Во время вчерашней прямой трансляции на Twitch создатели For Honor сообщили о планах поддержки игры на ближайшие месяцы — новые герои и карты уже в разработке. Вскоре поклонникам подробнее расскажут об этих нововведениях.

Однако ухо зрителей зацепило сообщение о каком-то важном анонсе по игре, который состоится в рамках выставки Е3 2018. Скорее всего, объявление состоится на пресс-конференции Ubisoft — она начнётся 11 июня в 23:00 по московскому времени.

По мнению сотрудника GameInformer, нельзя исключать возможного сиквела For Honor, однако это противоречит стратегии Ubisoft. Издатель продолжительно поддерживает свои проекты, поэтому на Е3 наверняка анонсирует какое-то масштабное обновление для игры. Оно может помочь проекту вернуть аудиторию, потерявшую своё терпение из-за множества технических проблем, с которыми разработчики боролись с самого выхода For Honor в феврале 2017-го.