Михаил Григоренко: На Олимпиаде было больше стресса, чем на чемпионате мира

Россияне обыграли французов в стартовом матче чемпионата мира в Дании — 7:0. 6 мая сборная России сыграет с австрийцами.

«Можно сказать, что хорошо вкатились в турнир. Но есть над чем работать еще. Второй период с французами сыграли неудачно.

Капризов один из лучших в ЦСКА и в сборной, поэтому не стало сюрпризом, что он сразу так стартовал.

Кирилл Капризов : Игра-то получилась нормальной, но мы все равно ошибались

На любой позиции чувствую себя нормально. В сборной собраны сильнейшие игроки и мне не составляет труда сыграть, что справа, что слева, что в центре. В принципе, последние несколько лет в НХЛ часто играл на краю.

От нашего звена тренерский штаб требует при игре в большинстве доставлять шайбу до ворот и как можно чаще бросать. А в тройке пытаемся помогать друг другу. Какие-то специальные функции нам не давали. В принципе у нас неплохо получалось. Надеюсь, будем все лучше и лучше играть. Конечно, хочется открыть собственный счет на турнире.