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Михаил Григоренко: На Олимпиаде было больше стресса, чем на чемпионате мира
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Михаил Григоренко: На Олимпиаде было больше стресса, чем на чемпионате мира 

Советский спорт 44 минуты назад
Фото: Советский спорт
Россияне обыграли французов в стартовом матче чемпионата мира в Дании — 7:0. 6 мая сборная России сыграет с австрийцами.
«Можно сказать, что хорошо вкатились в турнир. Но есть над чем работать еще. Второй период с французами сыграли неудачно.
Капризов один из лучших в ЦСКА и в сборной, поэтому не стало сюрпризом, что он сразу так стартовал.
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На любой позиции чувствую себя нормально. В сборной собраны сильнейшие игроки и мне не составляет труда сыграть, что справа, что слева, что в центре. В принципе, последние несколько лет в НХЛ часто играл на краю.
От нашего звена тренерский штаб требует при игре в большинстве доставлять шайбу до ворот и как можно чаще бросать. А в тройке пытаемся помогать друг другу. Какие-то специальные функции нам не давали. В принципе у нас неплохо получалось. Надеюсь, будем все лучше и лучше играть. Конечно, хочется открыть собственный счет на турнире.
На Олимпиаде от нас многого ждали и стресса побольше было. Здесь эмоционально полегче. Конечно, и сейчас перед нами стоят самые высокие задачи. Уровень турнира достаточно серьезный, приехали одни из лучших игроков НХЛ», — цитирует Григоренко Sport24.ru.
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