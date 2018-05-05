В Молдавии перезахоронили останки 26 солдат Великой Отечественной войны

"Сегодня вместе с послом Российской Федерации в Республике Молдова Фаритом Мухаметшиным, с ветеранами и участниками поисковых отрядов возложили цветы на мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм» и приняли участие в торжественной церемонии перезахоронения останков 26 солдат, павших в боях за освобождение Молдовы во время Великой Отечественной войны", — написал Додон на странице в Facebook.

Мемориальный комплекс «Шерпенский плацдарм», где проходили в августе 1944 года основные бои Ясско-Кишиневской операции, был открыт 22 августа 2004 года — накануне отмечающегося 24 августа 60-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.

По словам президента, военные действия, в ходе которых была окончательно освобождена Молдавия и выведена из войны Румыния, позволили коренным образом изменить стратегическую ситуацию на Балканах.

"Мы никогда не забудем тех, кто ценой собственной жизни освободил нашу землю. Смелость и отвага героев, павших за освобождение от фашистской оккупации, не должны предаваться забвению, это наша национальная гордость", — добавил он.

Додон пригласил всех граждан Молдавии принять участие в мероприятиях по случаю 73-й годовщины Великой Победы.