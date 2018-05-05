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В Молдавии перезахоронили останки 26 солдат Великой Отечественной войны
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В Молдавии перезахоронили останки 26 солдат Великой Отечественной войны 

РИА Новости 45 минут назад
Фото: РИА Новости
КИШИНЕВ, 5 мая — РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон и посол России Фарит Мухаметшин приняли участие в перезахоронении останков 26 воинов, погибших при освобождении республики во время Великой Отечественной войны.
"Сегодня вместе с послом Российской Федерации в Республике Молдова Фаритом Мухаметшиным, с ветеранами и участниками поисковых отрядов возложили цветы на мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм» и приняли участие в торжественной церемонии перезахоронения останков 26 солдат, павших в боях за освобождение Молдовы во время Великой Отечественной войны", — написал Додон на странице в Facebook.
Мемориальный комплекс «Шерпенский плацдарм», где проходили в августе 1944 года основные бои Ясско-Кишиневской операции, был открыт 22 августа 2004 года — накануне отмечающегося 24 августа 60-летия освобождения Молдавии от немецко-фашистских захватчиков.
По словам президента, военные действия, в ходе которых была окончательно освобождена Молдавия и выведена из войны Румыния, позволили коренным образом изменить стратегическую ситуацию на Балканах.
"Мы никогда не забудем тех, кто ценой собственной жизни освободил нашу землю. Смелость и отвага героев, павших за освобождение от фашистской оккупации, не должны предаваться забвению, это наша национальная гордость", — добавил он.
Додон пригласил всех граждан Молдавии принять участие в мероприятиях по случаю 73-й годовщины Великой Победы.
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