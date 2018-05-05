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В Зауралье 10 ветеранов Великой Отечественной войны поздравит генерал
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В Зауралье 10 ветеранов Великой Отечественной войны поздравит генерал 

Уральский меридиан 43 минуты назад
Фото: Уральский меридиан
По традиции, в преддверии Дня Победы начальник УМВД России по Курганской области генерал-майор полиции Олег Ильиных, председатель Совета ветеранов органов внутренних дел Зауралья Юрий Гаврилов поздравили ветеранов — участников Великой Отечественной войны с предстоящим праздником. Степан Павлович Завьялов, Сергей Николаевич Решетников, Сергей Максимович Морев, Петр Арсентьевич Шушарин, вернувшись с войны, пополнили ряды сотрудников милиции и продолжали освобождать страну, но уже от преступников.
Руководитель УМВД поздравил ветеранов с наступающим Днём Победы, пожелал крепкого здоровья и долгих лет жизни. Олег Ильиных вручил ветеранам фотографии, сделанные год назад во время такой же встречи накануне праздника.
Юрий Гаврилов подарил ветеранам книгу, изданную Советом ветеранов, к столетию образования органов внутренних дел. Еще две книги Юрия Георгиевича, посвященые сложному времени становления милиции Зауралья, также пополнили библиотеку ветеранов. Участники войны — ветераны ОВД ждут этих встреч, наполненных воспоминаниями о годах службы и рассказами о боях не только с немецкими захватчиками, но и бандами грабителей, орудовавшими в стране после победы.
На сегодняшний день в Курганской области проживают десять ветеранов Великой Отечественной войны, проходивших службу в органах внутренних дел.
Информация и фото предоставлены пресс-службой УМВД России по Курганской области
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