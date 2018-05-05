В Зауралье 10 ветеранов Великой Отечественной войны поздравит генерал

Руководитель УМВД поздравил ветеранов с наступающим Днём Победы, пожелал крепкого здоровья и долгих лет жизни. Олег Ильиных вручил ветеранам фотографии, сделанные год назад во время такой же встречи накануне праздника.

Юрий Гаврилов подарил ветеранам книгу, изданную Советом ветеранов, к столетию образования органов внутренних дел. Еще две книги Юрия Георгиевича, посвященые сложному времени становления милиции Зауралья, также пополнили библиотеку ветеранов. Участники войны — ветераны ОВД ждут этих встреч, наполненных воспоминаниями о годах службы и рассказами о боях не только с немецкими захватчиками, но и бандами грабителей, орудовавшими в стране после победы.

На сегодняшний день в Курганской области проживают десять ветеранов Великой Отечественной войны, проходивших службу в органах внутренних дел.

Информация и фото предоставлены пресс-службой УМВД России по Курганской области