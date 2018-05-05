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«Эйбар» обыграл «Жирону» и приблизился к ней в турнирной таблице
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«Эйбар» обыграл «Жирону» и приблизился к ней в турнирной таблице 

Спорт-Экспресс 16 минут назад
«Эйбар» в матче 36-го тура чемпионата Испании выиграл у «Жироны» со счетом 4:1. Дубль в составе гостей оформил Кике.
В турнирной таблице чемпионата Испании «Эйбар» (47 очков) занимает 10-е место, и всего на один балл отстает от «Жироны» (48), которая расположилась на девятой позиции.
Чемпионат Испании
36-й тур  "Жирона" — «Эйбар» — 1:4 (0:2)
Голы: Кике, 9 (0:1). Кике, 38 (0:2). Адай, 55 (1:2). Хоан Хордан, 80 (1:3). Инуи, 89 (1:4).
"Жирона": Буну, Муньеса (Лосано, 79), Мохика, Алькала, Хуанпе, Адай, Тимор (Алейкс Гарсия, 67), Борха, Порту, Гранель, Стуани.
"Эйбар": Асьер Риесго, Ломбан, Хосе Анхель, Оливейра, Диоп, Педро Леон (Алехо, 30. Хоан Хордан, 70), Инуи, Пенья, Дани Гарсия, Орельяна (Эскаланте, 86), Кике.
Предупреждения: Тимор, 43. Дани Гарсия, 58. Диоп, 62. Алехо, 66. Кике, 70. Орельяна, 75.
Судья: Трухильо Суарес (Испания).
5 мая. Жирона. Стадион Montilivi.
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