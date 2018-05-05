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Гвардиола — о матче с «Хаддерсфилдом»: «Постараемся установить важный рекорд»
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Гвардиола — о матче с «Хаддерсфилдом»: «Постараемся установить важный рекорд» 

Евро-футбол.Ру 41 минуту назад
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола надеется на крупную победу в матче 37-го тура АПЛ с «Хаддерсфилдом».
"Сейчас главная задача для игроков — быть в хорошей форме к Чемпионату мира, поскольку чемпионство мы уже завоевали.
Мы постараемся выиграть следующий матч и установить важный рекорд. Но главное — провести хороший матч. Уже десять месяцев мы боремся за победы.
Надеемся, что болельщики насладятся игрой и ещё раз отпразднуют важную победу в Премьер-лиге!", — цитирует Гвардиолу официальный сайт «Сити».
В матче с «Хаддерсфилдом» «горожане» могут побить рекорд по количеству голов в течение одного сезона АПЛ. «Сити» необходимо забить два гола, чтобы превзойти достижение «Челси» в 103 гола в сезоне 2009/10.
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