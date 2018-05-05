Гвардиола — о матче с «Хаддерсфилдом»: «Постараемся установить важный рекорд»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола надеется на крупную победу в матче 37-го тура АПЛ с «Хаддерсфилдом».

"Сейчас главная задача для игроков — быть в хорошей форме к Чемпионату мира, поскольку чемпионство мы уже завоевали.

Мы постараемся выиграть следующий матч и установить важный рекорд. Но главное — провести хороший матч. Уже десять месяцев мы боремся за победы.

Надеемся, что болельщики насладятся игрой и ещё раз отпразднуют важную победу в Премьер-лиге!", — цитирует Гвардиолу официальный сайт «Сити».

В матче с «Хаддерсфилдом» «горожане» могут побить рекорд по количеству голов в течение одного сезона АПЛ. «Сити» необходимо забить два гола, чтобы превзойти достижение «Челси» в 103 гола в сезоне 2009/10.