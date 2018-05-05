Прогноз на матч Манчестер Сити — Хаддерсфилд Таун: все рекорды будут побиты

Воскресную часть тридцать седьмого тура английской Премьер-лиги откроют «Манчестер Сити» и «Хаддерсфилд Таун». Команда Хосепа Гвардиолы давно оформила чемпионский титул и теперь планирует обновить несколько рекордов турнира. К тоже же мотивировать «горожан» будет тот факт, что после анонсируемого поединка они получат трофей Премьер-лиги. Что касается команды Давида Вагнера , то она ещё не обеспечила себе места в элите на следующий сезон, поэтому будет стараться зацепиться за очки. "Евро-Футбол.ру" анонсирует грядущий поединок на «Этихад Стэдиум».

Манчестер Сити

В воскресенье на «Этихад Стэдиум» ожидается большой праздник. После матча с «Хаддерсфилд Таун» футболисты «Манчестер Сити» получат то, ради чего они сражались последние девять месяцев, — трофей Премьер-лиги. Кроме того, подопечные Хосепа Гвардиолы планируют обновить ряд рекордов, принадлежащих «Челси». В случае победы «горожане» установят рекорд по количеству побед и количеству набранных очков. Также «Манчестер Сити» может побить рекорд результативности. Для этого манкунианцам нужно расписаться в воротах «Хаддерсфилда» дважды.

Хаддерсфилд Таун

"Хаддерсфилд Таун" ещё не обеспечил себе места в элите английского футбола на следующий сезон, поэтому команда не нуждается в дополнительной мотивации. Конечно, испортить праздник «Манчестер Сити» подопечным Давида Вагнера будет сложно, но они будут стараться изо всех сил. Вообще в последнее время «терьеры» находятся в плохом состоянии. В семи крайних матчах Премьер-лиги они смогли добиться только одной победы. В остальных же шести играх были зафиксированы две ничьи и четыре «сухих» поражения.

Где смотреть матч

Игру на «Этихад Стэдиум», которая стартует в 15:30 по московскому времени, в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 1». Следить за ходом поединка можно будет на портале LiveResult в текстовой трансляции.

Статистика личных встреч

"Манчестер Сити" — «Хаддерсфилд Таун»: +1=0-0. Разница мячей: 2-1.

Первый круг: 2:1.

В первом круге текущего чемпионата «Манчестер Сити» и «Хаддерсфилд Таун» впервые встретились в истории Премьер-лиги. Команда Хосепа Гвардиолы добилась волевой победы благодаря голам Серхио Агуэро и Рахима Стерлинга

Интересные факты

— Победа позволит «Манчестер Сити» установить новый рекорд Премьер-лиги по количеству побед (31) и количеству набранных очков (96).

— «Манчестер Сити» побьёт рекорд результативности в Премьер-лиге, если забьёт 2 гола.

— Следующий гол Рахима Стерлинга станет для него 50-м в Премьер-лиге.

Габриэль Жезус забил в четырёх последних своих матчах за «Манчестер Сити» во всех соревнованиях.

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

В воскресенье на «Этихад Стэдиум» будет не просто матч, а большой футбольный праздник. В таких условиях «Манчестер Сити» обязан порадовать своих фанатов яркой игрой, после чего поднять над головой трофей Премьер-лиги. Ждём разгрома находящегося не в лучшем состоянии «Хаддерсфилд Таун» и новых рекордов. Наша ставка: «Манчестер Сити» с форой (-2,5)" с коэффициентом 1.77.