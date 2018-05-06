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Вперед за новыми рекордами: «Манчестер Сити» принимает «Хаддерсфилд»
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Вперед за новыми рекордами: «Манчестер Сити» принимает «Хаддерсфилд» 

Soccer News 1 час назад
Фото: Soccer News
«Манчестер Сити» — «Хаддерсфилд»
Стадион: «Этихад» (Манчестер)
Начало матча: 15:30  Арбитр: Майк Дин  Воскресная программа 37-го тура английской Премьер-Лиги откроется противостоянием чемпиона «Манчестер Сити» и «Хаддерсфилда». Честно говоря, в этом поединке интрига только одна — сколько голов «горожане» забьют новичку высшего дивизиона, который так жаждет в нем закрепиться. Действительно, ситуация в нижней части турнирной таблицы вдруг обострилась до предела, да так, что, казалось, находящиеся в безопасности «Терьеры» все еще могут вылететь. Хотя с другой стороны, возможно, именно бешенная мотивация ребят Давида Вагнера и сделает этот поединок интересным и конкурентным. Манкунианцам уже давно ничего не нужно. Подопечные Пепа Гвардиолы де-факто оформили чемпионство полгода назад, а де-юре — за месяц до окончания чемпионата, сидя на диване. Но это не значит, что в оставшихся играх каталонский специалист меньше будет спрашивать со своих футболистов. Учитывая максимализм и перфекционизм Гвардиолы, «Манчестер Сити» будет стремится в оставшихся турах побить еще несколько рекордов, в частности по количеству набранных очков за сезон, который принадлежит «Челси» первого сезона Моуринью. Для этого, «голубым» необходимо всего лишь победить «Хаддерсфилд». Что касается кадровой составляющей, то у «Сити» за исключением уже давно выбывшего Серхио Агуэро, все игроки в строю. В отличие от «Терьеров», у которых в лазарете прописались Хефеле, Уильямс, Инс и Качунга.
Интересные факты противостояния «Манчестер Сити» и «Хаддерсфилда»:
Будучи командой Чемпионшипа, «Хаддерсфилд» в прошлом сезоне приезжал на «Этихад» в рамках Кубка Англии и тогда «Терьеры» проиграли со счетом 5:1.
Следующий гол Рахима Стерлинга станет для него 50 в рамках Премьер-Лиги. Он может стать 11 игроком в истории, которому удастся достигнуть этой отметки в возрасте до 24 лет.
Габриэль Жезус непременно забивает в каждом из последних четырех матчей за «Манчестер Сити» во всех соревнованиях. Последним, кто забивал в яти подряд встречах был Серхио Агуэро в апреле прошлого года.
Ориентировочные составы на игру:
Ман Сити: Эдерсон, Уокер, Компани, Ляпорт, Делф, Де Брюйне, Фернандиньо, Гюндоган, Бернарду Силва, Сане, Жезус
Хаддерсфилд: Лессль, Хадерджонай, Занка, Шиндлер, Конголо, Биллинг, Хогг, Муй, Куанер, ван Ла Парра, Мунье
Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Хаддерсфилд»:
Любой другой результат, кроме победы «Манчестер Сити» воспримется как сенсация. Специалисты ничуть не сомневаются в том, что выиграет чемпион, о чем свидетельствует мизерный коэффициент 1.1. В то время, как котировки на викторию «Хаддерсфилда» в зависимости от конторы колеблются в пределах от 28.0 до 34.0.
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