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«Боруссия» Д — «Майнц»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Боруссия» Д — «Майнц»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 25 минут назад
Дортмундская «Боруссия» принимает «Майнц» в поединке 33-го тура чемпионата Германии по футболу.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт поединка на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Боруссия Д  Майнц
Бюрки Роман • Пищек Лукаш • Папастатопулос Сократис • Топрак ОмерАканджи МануэльВайгль ЮлианПулишич Кристиан • Гётце Марио • Ройс Марко • Jadon Sancho • Филипп Максимилиан
Запасные: Шахин Нури • Ярмоленко Андрей • Шмельцер Марсель • Вайденфеллер Роман • Кастро Гонсало • Шюррле Андре • Дауд Махмуд
Мюллер Флориан • Брозински Даниэль • Бель Штефан • Хак Александер • Диалло Абду • Де Йонг Найджел • Гбамин Жан-Филипп • Bote Baku • Озтунали Левин • Муто Йосинори • Де Бласис Пабло
Запасные: Донати Джулио • Максим Александру • Уджа ЭнтониКайсон РобинОнисиво КаримЦентнер Робин • Хольтманн Геррит
05 мая. Стадион «Сигнал Идуна Парк» (Дортмунд).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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