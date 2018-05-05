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Халк получил травму и покинул поле в матче чемпионата Китая. Видео
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Халк получил травму и покинул поле в матче чемпионата Китая. Видео 

Спорт-Экспресс 31 минуту назад
Нападающий «Шанхай Шанган» Халк получил травму в первом тайме матча 9-го тура чемпионата Китая против Бэйцзин Гоань. Он просто бежал за мячом, но затем почувствовал боль и остановился.
Бывшего форварда "Зенита" заменили на 41-й минуте. Вместо него вышел Лю Веньюн.
После замены Халка в ворота «Шахая» уже во втором тайме влетело два гола, а счет стал 1:2.
Сегодня. Шанхай. Чемпионат Китая. Халк получил травму и покинул поле. pic.twitter.com/j1JYMVJnn5
— Alexander Bobrov (@AlexBobrovSE) 5 мая 2018 г.
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