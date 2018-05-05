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«Кёльн» — «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0
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«Кёльн» — «Бавария»: прямая трансляция, составы, онлайн — 0:0 

Евро-футбол.Ру 28 минут назад
Фото: Евро-футбол.Ру
«Бавария» гостит у «Кёльна» в поединке 33-го тура чемпионата Германии по футболу.
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт поединка на текущий момент доступны вашему вниманию.
Протокол игры
Кёльн
Бавария
Хорн Тимо • Риссе Марсель • Маро Доминик • Хайнц Доминик • Хорн Яннес • Клеменс КристианКозьелло ВенсанХёгер МаркоХектор ЙонасЦоллер СимонТеродде Симон
Запасные: Писарро КлаудиоКесслер Томас • Юя Осако • Соренсен Фредерик • Кордоба Джон • Йойич МилошЭзкан Салих
Ульрайх СвенКиммих Джошуа • Зюле Никлас • Хуммельс Матс • Рафинья Марсио • Мартинес Хави • Руди Себастьян • Мюллер Томас • Родригес Хамес • Эвина Франк • Левандовски Роберт
Запасные: Вагнер Сандро • Штарке Том • Тьяго Алькантара • Толиссо Корентин • Дорш Никлас • Гётце Феликс • Май Ларс-Лукас
05 мая. Стадион «Рейн Энерги» (Кёльн).
Текстовая трансляция Обновление через: 60 Обновить
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