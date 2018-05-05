Штаркбаум: у России много победных традиций, но Австрия её не боится

Вратарь сборной Австрии Бернхард Штаркбаум подвёл итоги матча со Швейцарией (2:3 ОТ) и поделился ожиданиями от игры с России.

«Мы бились на льду от первой и до последней минуты, не хотели уступать, заработали одно очко. Жаль, что не довели дело до буллитов. Была реальная возможность выиграть, но всё сложилось не лучшим образом для нас. Швейцария вела 2:0, так что набранное очко становится ещё ценнее. Ведь наверняка немногие ожидали, что мы сумеем сравнять счёт. Наша команда проявила волевые качества, думаю, тренерский штаб будет этим доволен. Но ошибки тоже были допущены.