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Штаркбаум: у России много победных традиций, но Австрия её не боится
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Штаркбаум: у России много победных традиций, но Австрия её не боится 

Чемпионат.com 21 минуту назад
Фото: Чемпионат.com
Вратарь сборной Австрии Бернхард Штаркбаум подвёл итоги матча со Швейцарией (2:3 ОТ) и поделился ожиданиями от игры с России.
«Мы бились на льду от первой и до последней минуты, не хотели уступать, заработали одно очко. Жаль, что не довели дело до буллитов. Была реальная возможность выиграть, но всё сложилось не лучшим образом для нас. Швейцария вела 2:0, так что набранное очко становится ещё ценнее. Ведь наверняка немногие ожидали, что мы сумеем сравнять счёт. Наша команда проявила волевые качества, думаю, тренерский штаб будет этим доволен. Но ошибки тоже были допущены.
Я не могу сказать, что мы боимся Россию. Австрия уважает соперника, однако если ты кого-то боишься, то можно даже не выходить на лёд, сидеть дома. Мы приехали на чемпионат мира показывать себя, биться за страну. И будем делать это в каждом матче. Нужно блокировать больше бросков, ложиться под шайбу, строго играть в обороне. Тогда шансы с Россией появятся. У соперника много победных традиций, готовимся к тяжелейшей игре», — сказал Штаркбаум в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.
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