Дуглас Коста: «Переход в „Ювентус“ — самое правильное решение в моей жизни»

Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста сказал, что он не ошибся, перейдя в итальянский клуб. Также он поведал о сложностях, которые он испытывал в первые месяцы в новой команде.

— В первые несколько месяцев я не мог играть на своем уровне, мне все еще нужно добавить в игре возле ворот соперника. Правда в том, что я всегда многого требовал от себя и продолжаю делать это.

Самый лучший комплимент, который я получил, это слова о том, что я достоин играть за «Ювентус», — цитирует бразильца La Gazzetta dello Sport. — После вылета из Лиги чемпионов от "Реала" я сказал, что переход в «Ювентус» — самое правильное решение в моей жизни. Я подтверждаю это.

В текущем сезоне 27-летний вингер провел 28 матчей в серии А и забил четыре мяча при десяти голевых передачах.