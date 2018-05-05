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Дуглас Коста: «Переход в „Ювентус“ — самое правильное решение в моей жизни»
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Дуглас Коста: «Переход в „Ювентус“ — самое правильное решение в моей жизни» 

Спорт-Экспресс 24 минуты назад
Полузащитник «Ювентуса» Дуглас Коста сказал, что он не ошибся, перейдя в итальянский клуб. Также он поведал о сложностях, которые он испытывал в первые месяцы в новой команде.
— В первые несколько месяцев я не мог играть на своем уровне, мне все еще нужно добавить в игре возле ворот соперника. Правда в том, что я всегда многого требовал от себя и продолжаю делать это.
Самый лучший комплимент, который я получил, это слова о том, что я достоин играть за «Ювентус», — цитирует бразильца La Gazzetta dello Sport. — После вылета из Лиги чемпионов от "Реала" я сказал, что переход в «Ювентус» — самое правильное решение в моей жизни. Я подтверждаю это.
В текущем сезоне 27-летний вингер провел 28 матчей в серии А и забил четыре мяча при десяти голевых передачах.
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