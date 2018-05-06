Полиция не допустила нарушений порядка при проведении 2 футбольных матчей в Москве

Полицейские обеспечили охрану правопорядка и не допустили нарушений при проведении двух футбольных матчей на стадионах Москвы, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

«Сотрудниками столичной полиции совместно с представителями Росгвардии обеспечена охрана общественного порядка и безопасности граждан при подготовке и проведении футбольных матчей между ФК «Локомотив» (Москва) — ФК «Зенит» (Санкт-Петербург) и ФК «Спартак» (Москва) — ФК «Ростов» (Ростов на Дону)», — говорится в сообщении.

Серьезных нарушений правопорядка и чрезвычайных происшествий на матчах 5 мая не допущено.