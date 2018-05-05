«Своими произведениями К. Маркс изменил мир» — зампредседателя Партии труда Бельгии

Брюссель, 5 мая / Синьхуа / — Содержание произведений Карла Маркса очень богато, и они имели огромное влияние на направление более чем столетия развития человеческого общества. Об этом заявил заместитель председателя Партии труда Бельгии Давид Пэстье.

В эксклюзивном интервью корр. Синьхуа Д. Пэстье отметил, что главным достижением К. Маркса стало то, что своими работами он изменил мировоззрение людей. «К. Маркс говорил людям, что мир вовсе не дан раз и навсегда, он не только постоянно находится в процессе изменений, но и на его изменения можно повлиять», — считает политик.

Он подчеркнул, что К. Маркс сам беззаветно служил делу изменения мира, создал и руководил Первым интернационалом.

Д. Пэстье считает, что с распадом СССР в 1991 году, резкими переменами в Восточной Европе, мировое социалистическое движение пошло на спад, и в определенной степени многие забыли о марксизме. В 2008 году произошел мировой финансовый кризис, и западная капиталистическая система получила серьезный удар. Многие на Западе вновь обратились к «Капиталу» К. Маркса.

По словам политика, во многих районах мира продолжает углубляться неравенство, и капитализм не дает людям возможности смотреть в будущее, поэтому все больше и больше людей пытаются найти выход в работах К. Маркса.

Д. Пэстье отметил, что Маркс провел доскональный анализ капитализма, выявив его противоречия и предвидел неизбежность смены капитализма социализмом.

Партия труда Бельгии никогда автоматически не следовала марксизму, а с веянием времени оценила реальность Бельгии и Европы и гибко внедрила идеи марксизма.

Д. Пэстье считает, что самый большой вопрос капиталистического общества на сегодня — это контроль огромного количества ресурсов небольшой группой людей, которая определяет направление экономической политики. «Используя знания и навыки, которыми мы сегодня обладаем, Партия труда Бельгии будет на основе марксистской теории строить социализм нового типа в соответствии с актуальными условиями Европы», — сказал он. —0—