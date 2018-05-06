Аналитики оценили шансы тульского «Арсенала» отобрать очки у ЦСКА в Москве

Букмекеры назвали фаворита матча 29-го тура РФПЛ ЦСКА — «Арсенал». Начало встречи запланировано на 19:00 по московскому времени.

Аналитики склоняются к тому, что ЦСКА сможет одержать победу. Ставки на это событие принимаются с коэффициентом 1.30. На победу «Арсенала» можно поставить за 10.5, на ничью — за 5.50.

Поставить на победу «армейцев» по итогам первого тайма и всего матча можно за 1.85. Коэффициент на то, что гости не проиграют, — 3.50.

Эксперты не считают, что команды сумеют обменяться забитыми мячами. Этот вариант идёт за 2.00. Если же одна из команд не сумеет отличиться, то сыграет ставка с коэффициентом 1.72.

Тотал больше 2,5 мяча оценён коэффициентом 1.57, тотал меньше данного значения котируется за 2.25.

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