Божович: не чувствую, чтобы у Дзюбы был какой-то особый настрой на ЦСКА

Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович дал комментарий перед выездным матчем 29-го тура РФПЛ с ЦСКА.

«С Левашовым ничего не случилось. Он очень хорошо провёл последний матч с «Зенитом» , но мы должны увидеть Обухова, посмотреть, что он может, дать ему шанс проявить себя. Нормальное тренерское решение.

Не чувствую, чтобы у Дзюбы был какой-то особый настрой на ЦСКА. Думаю, настрой на каждую игру у него одинаковый. Где-то получается лучше, где-то хуже, но настраивается Артём всегда серьёзно. Не почувствовал, что сегодня для него принципиальная игра», — сказал Божович в эфире телеканала «Наш футбол».