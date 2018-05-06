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Божович: не чувствую, чтобы у Дзюбы был какой-то особый настрой на ЦСКА
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Божович: не чувствую, чтобы у Дзюбы был какой-то особый настрой на ЦСКА 

Чемпионат.com 44 минуты назад
Фото: Soccer News
Главный тренер тульского «Арсенала» Миодраг Божович дал комментарий перед выездным матчем 29-го тура РФПЛ с ЦСКА.
«С Левашовым ничего не случилось. Он очень хорошо провёл последний матч с «Зенитом», но мы должны увидеть Обухова, посмотреть, что он может, дать ему шанс проявить себя. Нормальное тренерское решение.
Не чувствую, чтобы у Дзюбы был какой-то особый настрой на ЦСКА. Думаю, настрой на каждую игру у него одинаковый. Где-то получается лучше, где-то хуже, но настраивается Артём всегда серьёзно. Не почувствовал, что сегодня для него принципиальная игра», — сказал Божович в эфире телеканала «Наш футбол».
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