ЦСКА обыграл тульский «Арсенал» в молодёжном первенстве России

В матче 29-го тура молодёжного первенства России ЦСКА принимал на своём поле тульский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «Октябрь» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

ЦСКА (63 очка) располагается на втором месте в турнирной таблице РФПЛ, отставая на три очка от лидирующего «Краснодара». «Арсенал» (28) находится на 14-й позиции.