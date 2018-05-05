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ЦСКА обыграл тульский «Арсенал» в молодёжном первенстве России
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ЦСКА обыграл тульский «Арсенал» в молодёжном первенстве России 

Чемпионат.com 1 час назад
В матче 29-го тура молодёжного первенства России ЦСКА принимал на своём поле тульский «Арсенал». Встреча проходила на стадионе «Октябрь» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
В составе победителей забитые мячи на свой счёт записали Наяир Тикнизян и Тимур Пухов, а за гостей гол забил Аркадий Лобзин. Таким образом, тульская команда проиграла в шестом из последних семи матчей турнира при одной ничьей.
ЦСКА (63 очка) располагается на втором месте в турнирной таблице РФПЛ, отставая на три очка от лидирующего «Краснодара». «Арсенал» (28) находится на 14-й позиции.
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