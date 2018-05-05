Клопп: «Выход в финал Лиги чемпионов — это прекрасное достижение, но сперва нас ждёт „Челси“

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп рассказал о готовности команды к матчам Премьер-лиги после выхода в финал Лиги чемпионов.

"Я нисколько не сомневаюсь в настрое своих ребят. Выход в финал — это прекрасное достижение. Болельщики долгое время оставались на трибунах [в Риме], команда вышла к ним, это было очень важно. Это сильно вдохновило всех нас, до этого ребята были истощены.

Мы счастливы, но нас ждет «Челси» в воскресенье. Вопрос не в том, будем ли мы готовы. Мы должны быть готовы. Мы не задаем друг другу вопросов: «Как ты себя чувствуешь?». Мы понимаем, в каком процессе находимся, так что знаем, что конкретно должны делать.

Важно вовремя переключаться с одного турнира на другой, тогда все будет в порядке", — цитирует Клоппа Sky Sports.

Матч 37-го тура АПЛ между «Челси» и «Ливерпулем» состоится в воскресенье (18:30 МСК).