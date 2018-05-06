Головин: ЦСКА будет тяжело в матче с тульским «Арсеналом»

Полузащитник московского ЦСКА Александр Головин поделился ожиданиями от матча 29-го тура РФПЛ с тульским «Арсеналом».

«Осталось всего два матча, и мы постараемся выиграть обе встречи, после чего посмотрим, на каком месте окажемся. С «Арсеналом» будет тяжело, неспроста они борются за высокое шестое место. Но мы играем дома и рассчитываем на поддержку армейских болельщиков», — приводит слова Головина пресс-служба красно-синих.

Матч между ЦСКА и тульским «Арсеналом» пройдёт сегодня, 6 мая, в Москве на стадионе «ВЭБ Арена» и начнётся в 19:00 по московскому времени.