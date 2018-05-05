ТЦ SILA VOLI и Клуб любителей бега УРАЛ-100 приглашает спортивные, активные семьи принять участие в Семейных стартах 26 мая!
Семейные старты — это приключение для всей семьи!
Покажите, что спорт — это классное занятие для всех!
Условия участия в соревнованиях
Участие бесплатное.
К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие справки, заверенные врачом.
Главный судья соревнований — Розбаум Владимир Эдуардович.
Соревнования лично-командные. Приглашаются семьи с детьми.
В личном зачете соревнования проводятся по возрастным группам. Подробности смотрите в Положении стартов.
В командном зачете: за 1-5 место награждаются семейные команды (состав команды не менее 3 человек), по наибольшей сумме очков, очки начисляются согласно таблице. Подробности смотрите в Положении стартов.http://start.silavoli.center/#rec52791042
Бегите всей семьей в выходной день в самом большом парке Екатеринбурга 26 мая 2018
Место и время сбора участников
26 мая 2018/ 10:00 Екатеринбург
Центральный парк культуры и отдыха им. В. В. Маяковского, ул. Мичурина, 230 (старт около лыжной базы).
Обязательно зарегистрируйтесь
Изображение:
Адрес:
Текст адреса:
ул. Мичурина, 230, ЦПКиО им. Маяковского
Центр карты:
56.81468056789028,60.645202000000005
Масштаб карты:
Координаты точки:
56.81468,60.645202
Дата:
суббота, мая 26, 2018
Комментарий к дате:
10:00 Стоимость:
Бесплатно
Ссылка на регистрацию:
http://start.silavoli.center/#form
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