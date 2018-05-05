Семейные старты

ТЦ SILA VOLI и Клуб любителей бега УРАЛ-100 приглашает спортивные, активные семьи принять участие в Семейных стартах 26 мая!

Семейные старты — это приключение для всей семьи!

Покажите, что спорт — это классное занятие для всех!

Условия участия в соревнованиях

Участие бесплатное.

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, имеющие справки, заверенные врачом.

Главный судья соревнований — Розбаум Владимир Эдуардович.

Соревнования лично-командные. Приглашаются семьи с детьми.

В личном зачете соревнования проводятся по возрастным группам. Подробности смотрите в Положении стартов.

В командном зачете: за 1-5 место награждаются семейные команды (состав команды не менее 3 человек), по наибольшей сумме очков, очки начисляются согласно таблице. Подробности смотрите в Положении стартов.http://start.silavoli.center/#rec52791042

Бегите всей семьей в выходной день в самом большом парке Екатеринбурга 26 мая 2018

Место и время сбора участников

26 мая 2018/ 10:00 Екатеринбург

Центральный парк культуры и отдыха им. В. В. Маяковского, ул. Мичурина, 230 (старт около лыжной базы).

Обязательно зарегистрируйтесь

Изображение:

Адрес:

Текст адреса:

ул. Мичурина, 230, ЦПКиО им. Маяковского

Центр карты:

56.81468056789028,60.645202000000005

Масштаб карты:

Координаты точки:

56.81468,60.645202

Дата:

суббота, мая 26, 2018

Комментарий к дате:

10:00 Стоимость:

Бесплатно

Ссылка на регистрацию:

http://start.silavoli.center/#form

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