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Жамнов: «В „Спартак“ многие игроки готовы прийти за меньшие деньги»
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Жамнов: «В „Спартак“ многие игроки готовы прийти за меньшие деньги» 

SPORT24.ru 1 час назад
Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов в интервью Sport24 отметил рост интереса хоккеистов выступать за данный московский клуб.
«Надо растить своих тренеров. Наши руководители тоже хотели видеть отечественного специалиста. У нас они есть, просто им надо дать время. Тот же Знарок же не сразу стал таким великим тренером. У него тоже был период, когда он учился. Каждый тренер должен расти и прогрессировать, но для этого требуется время. Можно за год поменять трех тренеров, но что дальше. У нас не так много тренеров, которые могут прийти и с ходу выиграть Кубок Гагарина.
Сейчас идет комплектация состава на следующий сезон. У меня раньше никогда такого не было, но сейчас есть многие игроки, которые хотят прийти в «Спартак» за меньшие деньги.
Кто прямо сейчас лучший хоккеист в мире? Сидни Кросби», — сказал Жамнов.
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