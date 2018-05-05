Жамнов: «В „Спартак“ многие игроки готовы прийти за меньшие деньги»

Генеральный менеджер «Спартака» Алексей Жамнов в интервью Sport24 отметил рост интереса хоккеистов выступать за данный московский клуб.

«Надо растить своих тренеров. Наши руководители тоже хотели видеть отечественного специалиста. У нас они есть, просто им надо дать время. Тот же Знарок же не сразу стал таким великим тренером. У него тоже был период, когда он учился. Каждый тренер должен расти и прогрессировать, но для этого требуется время. Можно за год поменять трех тренеров, но что дальше. У нас не так много тренеров, которые могут прийти и с ходу выиграть Кубок Гагарина.

Сейчас идет комплектация состава на следующий сезон. У меня раньше никогда такого не было, но сейчас есть многие игроки, которые хотят прийти в «Спартак» за меньшие деньги.

Кто прямо сейчас лучший хоккеист в мире? Сидни Кросби», — сказал Жамнов.